Уволивший с матом чиновника губернатор призвал коллег быть вежливее

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который матом отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова, потребовал, чтобы чиновники повысили культуру общения с населением. В ходе оперативного совещания, опубликованного в соцсети «ВКонтакте», он рассмотрел обращение женщины, с которой грубо общался сотрудник областного Министерства здравоохранения.

Прошу администрацию губернатора проанализировать и дать предложения, чтобы мы не только по сути, но и по документам смогли и себя, и наших сотрудников перевести в более корректную и правильную форму обращения с гражданами, — сказал он.

Федорищев снял с поста Юрия Жидкова из-за якобы ненадлежащего отношения к памяти об участниках Великой Отечественной войны. Он уволил чиновника, используя ненормативную лексику. Видео распространилось по Telegram-каналам. Позже на него поступила жалоба в комиссию по этике регионального отделения партии «Единая Россия». Сам Жидков был госпитализирован.

Казак Северо-Донского казачьего войска Юрий Деев заявил, что Федорищев по-хамски вел себя с Жидковым. По его словам, подобным поведением руководитель региона подставляет казачье войско, оказавшее ему доверие и честь.