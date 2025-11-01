Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
01 ноября 2025 в 19:12

Уволивший с матом чиновника губернатор призвал коллег быть вежливее

Глава Самарской области Федорищев призвал чиновников повысить культуру общения

Вячеслав Федорищев Вячеслав Федорищев Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который матом отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова, потребовал, чтобы чиновники повысили культуру общения с населением. В ходе оперативного совещания, опубликованного в соцсети «ВКонтакте», он рассмотрел обращение женщины, с которой грубо общался сотрудник областного Министерства здравоохранения.

Прошу администрацию губернатора проанализировать и дать предложения, чтобы мы не только по сути, но и по документам смогли и себя, и наших сотрудников перевести в более корректную и правильную форму обращения с гражданами, — сказал он.

Федорищев снял с поста Юрия Жидкова из-за якобы ненадлежащего отношения к памяти об участниках Великой Отечественной войны. Он уволил чиновника, используя ненормативную лексику. Видео распространилось по Telegram-каналам. Позже на него поступила жалоба в комиссию по этике регионального отделения партии «Единая Россия». Сам Жидков был госпитализирован.

Казак Северо-Донского казачьего войска Юрий Деев заявил, что Федорищев по-хамски вел себя с Жидковым. По его словам, подобным поведением руководитель региона подставляет казачье войско, оказавшее ему доверие и честь.

Самарская область
Вячеслав Федорищев
маты
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина, пять детей, развод: как сейчас живет актер Павел Харланчук
В Минобороны назвали число дронов, уничтоженных над Россией
Не платите дважды: как оспорить штраф за парковку в Ростове-на-Дону
Новые версии исчезновения Усольцевых: юрист указал на неочевидные факты
Названа причина, по которой Запад не пускает туристов в Россию
Стало известно, какой вертолет доставил спецназ ГУР под Красноармейск
Во Франции возмутились высказываниями Каллас об Украине
Суд отказался арестовать лихача, сбившего людей на остановке
Сами «спалили» место: ВС РФ уничтожили элитный десант ГУР под Покровском
Названа причина полыхающих полей в Кузбассе
Телеведущий призвал «врезать» ему после слов о смерти легенды NASA
Ядерный обман США, Сырский шокировал Зеленского правдой: что будет дальше
Суд вынес приговор выбросившему кота в окно блогеру
Дибров пришел в ярость из-за одного вопроса журналистки
Детектив в шляпе у Лувра оказался 15-летним школьником
Во Франции умер лауреат премии «Оскар»
В Госдуме потребовали проверить массовое убийство кошек в Петербурге
В Госдуме рассказали, чего не хватает школьному образованию
В Госдуме рассказали, чем можно привлечь образованных иностранцев в Россию
Необычный «гость» парализовал поезда в Шотландии в час пик
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.