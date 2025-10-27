«Самолет Судного дня» ВВС США приземлился в одной из стран Азии Предназначенный для перевозки президентов США самолет приземлился на Филиппинах

Предназначенный для перевозки президентов США «самолет Судного дня» E-4B приземлился на Филиппинах, сообщила газета Inquirer. В азиатской стране не назвали человека, который мог находиться на борту.

Как отметило издание, воздушное судно посадили в аэропорту Манилы, оно осталось там на ночь для дозаправки. Филиппинские военные провели техническое обслуживание самолета. В газете обратили внимание, что воздушное судно приземлилось на территории страны на фоне турне президента США Дональда Трампа по Азии.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки по Азии. Глава государства отметил, что у него хорошие взаимоотношения с ним. Хозяин Белого дома добавил, что был бы не против расширить рабочую программу в Азии, если глава КНДР проявит заинтересованность во встрече.

До этого президент США заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином целый ряд важных вопросов, включая сокращение Пекином импорта российской нефти. Встреча глав двух государств запланирована на текущей неделе и должна стать ключевым событием в сложных американо-китайских отношениях.