День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 11:35

На полыхающем в российском регионе рынке выросла площадь пожара

МЧС: площадь пожара на территории рынка в Волгограде выросла до 3 тыс. кв. м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Площадь возгорания на территории рынка в Волгограде достигла 3 тыс. квадратных метров, соответствующую информацию распространила пресс-служба МЧС России 30 августа. На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации пожара. В оперативных мероприятиях задействовано около 100 человек личного состава и 41 единица специальной техники.

Пожар увеличился до 3000 квадратов. Тушат более 100 специалистов и 41 единица техники, — сказано в сообщении.

Ранее появились кадры масштабного пожара, охватившего вещевой рынок в Тракторозаводском районе Волгограда. Изначально пресс-служба МЧС России сообщала, что на улице Михайлова огнем охвачены торговые павильоны общей площадью 1200 квадратных метров. На кадрах видно, как от горящего рынка в небо поднимаются плотные черные клубы дыма. По свидетельствам очевидцев, зарево от пожара заметно даже из соседнего города Волжский.

До этого в Краснодарском крае полностью ликвидирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который возник после падения обломков беспилотного летательного аппарата. При этом продолжаются работы по устранению последствий возгорания.

пожары
Волгоград
происшествия
МЧС
тушение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый верный способ защититься от мошенников при онлайн-знакомствах
В Бельгии раскрыли, к чему приведет конфискации активов России
Трехлетний мальчик получил страшные травмы из-за детонации дрона ВСУ
Посол назвал тему, которая находится под запретом в Польше
Судно с пассажирами перевернулось на реке Малый Енисей
Раскрыта судьба пострадавших при спасении Наговициной альпинистов
В Геленджике к тушению пожара привлекли Ил-76
Над Крымом и Смоленщиной сбили 20 беспилотников за четыре часа
На полыхающем в российском регионе рынке выросла площадь пожара
Погода в Москве в субботу, 30 августа: ждем субтропическое лето?
Каллас объяснила, каких решений от встречи в Копенгагене ждать не стоит
В Италии сделали заявление, противоречащее антироссийскому курсу ЕС
«Это безумие»: удары по «Дружбе» назвали тревожным сигналом для Евросоюза
В США появились слухи о смерти Трампа
Роспотребнадзор подтвердил второй завозной случай лихорадки чикунгунья
Гороскоп на сентябрь-2025: осень начинается с приятных хлопот
«Роснефть» раскрыла данные о прибыли и переработке нефти за шесть месяцев
Тысячи жителей Курской области провели ночь без света после атаки ВСУ
Венгрия озвучила позицию по военной операции ЕС на Украине
Отбывающий 15-летний срок за взятки экс-чиновник хочет попасть на СВО
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.