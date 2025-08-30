На полыхающем в российском регионе рынке выросла площадь пожара МЧС: площадь пожара на территории рынка в Волгограде выросла до 3 тыс. кв. м

Площадь возгорания на территории рынка в Волгограде достигла 3 тыс. квадратных метров, соответствующую информацию распространила пресс-служба МЧС России 30 августа. На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации пожара. В оперативных мероприятиях задействовано около 100 человек личного состава и 41 единица специальной техники.

Пожар увеличился до 3000 квадратов. Тушат более 100 специалистов и 41 единица техники, — сказано в сообщении.

Ранее появились кадры масштабного пожара, охватившего вещевой рынок в Тракторозаводском районе Волгограда. Изначально пресс-служба МЧС России сообщала, что на улице Михайлова огнем охвачены торговые павильоны общей площадью 1200 квадратных метров. На кадрах видно, как от горящего рынка в небо поднимаются плотные черные клубы дыма. По свидетельствам очевидцев, зарево от пожара заметно даже из соседнего города Волжский.

До этого в Краснодарском крае полностью ликвидирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который возник после падения обломков беспилотного летательного аппарата. При этом продолжаются работы по устранению последствий возгорания.