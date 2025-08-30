День знаний — 2025
30 августа 2025 в 21:07

Легендарный хоккеист провел прощальный матч

В Екатеринбурге завершился прощальный матч Павла Дацюка

В Екатеринбурге прошел прощальный матч олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка, передает «Матч ТВ». Встреча состоялась на «УГМК Арене» и завершилась победой команды спортсмена со счетом 13:8.

На лед вместе с именинником вышли хоккеисты Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Илья Ковальчук, Алексей Морозов и другие известные игроки. Тренерский штаб возглавили Олег Знарок, Александр Якушев и Владимир Крикунов.

Дацюку 47 лет. Последний официальный матч он сыграл в 2021 году. В составе «Детройта» он дважды выиграл Кубок Стэнли, а в составе питерского СКА — Кубок Гагарина. Выступая за сборную России, хоккеист стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира, войдя в престижный «Тройной золотой клуб». Дацюк — единственный игрок, которому удалось собрать все четыре главных титула.

Ранее экс-тренер сборной России Владимир Плющев заявил о возможном возвращении команды на международные турниры в 2028 году на Кубке Канады. Он пояснил, что для этого необходимо решить вопросы с выплатой штрафа IIHF и признанием определенных условий.

