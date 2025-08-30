День знаний — 2025
«Спартак» добил «Сочи» на последних минутах

«Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 2:1 и вышел на шестое место в РПЛ

Наиль Умяров («Спартак») Наиль Умяров («Спартак») Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» со счетом 2:1, сообщает пресс-служба победившего клуба. Встреча прошла на «Лукойл Арене» в Москве. Красно-белые поднялись с восьмого на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Оба гола «Спартаку» принес аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. Первый мяч в ворота противника он забил на 16-й минуте, второй — на 90+7-й минуте, с пенальти. В «Сочи» отличился полузащитник Дмитрий Васильев на 42-й минуте.

Ранее футбольный тренер Ринат Билялетдинов в беседе с NEWS.ru отмечал, что после увольнения из турецкого «Фенербахче» тренер Жозе Моуриньо не появится в московском «Спартаке» вместо Деяна Станковича, поскольку ни один клуб РПЛ не удовлетворит его финансовых требований. По его мнению, специалист долго не протянет в чемпионате России. Тренер напомнил, что в каждой команде Моуриньо всегда требует приобрести качественных дорогих игроков.

До этого Билялетдинов заявил, что ЦСКА и «Краснодар» по праву являются двумя лидерами РПЛ, в очном матче командам нужно придумать план противодействия друг другу. По его мнению, в воскресенье победит коллектив, который лучше реализует свои моменты.

