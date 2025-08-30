День знаний — 2025
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» всухую

«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:0

Эдгардо Фаринья («Пари НН») и Максим Глушенков («Зенит») Эдгардо Фаринья («Пари НН») и Максим Глушенков («Зенит») Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

«Зенит» одержал победу над «Нижним Новгородом» со счетом 2:0 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги, следует из информации на сайте РПЛ. На 47-й минуте отличился капитан сине-бело-голубых Дуглас Сантос, а спустя еще 26 минут гол забил нападающий Матео Кассьерра.

После этой игры «Зенит» поднялся на четвертое место в турнирной таблице с 12 очками. «Нижний Новгород» занимает 15-ю строчку, имея в активе три очка. Матч прошел в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Ранее «Зенит» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с сербским хавбеком Сашей Зделаром. Соглашение о расторжении контракта, действовавшего до лета 2026 года, достигнуто по взаимному согласию сторон. Зделар провел в составе клуба 10 игр с момента перехода в феврале 2025 года.

Нападающий тольяттинского «Акрона», лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба поделился видеонарезкой с празднованиями голов. Он использовал песню Майкла Джексона They Don’t Care About Us. Субтитры к ролику содержали видоизмененный перевод текста с вызывающими фразами.

