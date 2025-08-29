«Зенит» и Зделар прекратили сотрудничество

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с сербским полузащитником Сашей Зделаром, передает пресс-служба команды из Северной столицы. Стороны достигли договоренности о расторжении контракта, который был заключен до конца сезона-2025/26.

Футболист присоединился к «Зениту» в феврале 2025 года, проведя за команду 10 матчей. До перехода в петербургский клуб Зделар с лета 2022 года выступал за московский ЦСКА, куда перешел из сербского «Партизана». Клуб поблагодарил игрока за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Ранее саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» €35 млн (3,3 млрд рублей) за полузащитника Педро. 19-летний бразильский футболист дал согласие на переход, которому сопутствует «весьма привлекательный контракт».

До этого в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России «Зенит» одержал яркую гостевую победу над «Оренбургом» со счетом 5:3. Команды вышли на поле в экспериментальных составах, что сделало игру зрелищной и богатой на голы.