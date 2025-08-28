Саудовский клуб готов отдать почти 3 млрд рублей за полузащитника «Зенита»

Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» предложил петербургскому «Зениту» €35 млн (3,3 млрд рублей) за полузащитника Педро, сообщает Foot Mercato. 19-летний бразильский футболист дал согласие на переход, которому сопутствует «весьма привлекательный контракт».

«Зенит» приобрел Педро в январе 2024 года у бразильского клуба «Коринтианс» за €9 млн (841 млн рублей). В 62 матчах за «сине-бело-голубых» игрок забил восемь голов, стал чемпионом России и обладателем Кубка страны сезона-2023/2024.

Ранее футболист «Зенита» Дуглас Сантос получил вызов в сборную Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года. В состав национальной команды также вошел полузащитник «Зенита» Луис Энрике. Бразильцы сыграют с Чили и Боливией в начале сентября.

До этого главный тренер «Сочи» Роберт Морено почувствовал недомогание во время матча Кубка России с «Краснодаром». Медики оказали ему помощь на стадионе, после чего тренер был направлен на обследование в клинику. Врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем, и Морено самостоятельно покинул медицинское учреждение.