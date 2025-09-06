Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 17:30

«Акрон» подписал контракт с бывшим футболистом ЦСКА

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович присоединился к ФК «Акрон»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольный клуб «Акрон» объявил о пополнении в составе — к команде присоединился 27-летний хорватский полузащитник Кристиян Бистрович, сообщили в пресс-службе ФК. Игрок перешел в статусе свободного агента.

Кристиян Бистрович начинал свою карьеру в хорватском клубе «Славен Белупо». В январе 2018 года он перешел в российский ЦСКА и стал его полузащитником. За семь лет в составе армейцев Бистрович принял участие в 127 матчах во всех турнирах, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Кристиян — большой футболист, он играл в ЦСКА в хорошее время и был во многом определяющим игроком — даже когда армейцы вместе с ним обыгрывали «Реал» в Лиге чемпионов. У Бистровича — хорошие интеллектуальные способности, он может быть лидером команды. Мы на него очень рассчитываем и понимаем, что для нас — это очень серьезное усиление, — отметил главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

Ранее в матче шестого тура Российской премьер-лиги ЦСКА одержал победу над «Акроном» со счетом 3:1. Благодаря этой победе армейцы набрали 14 очков и вышли на второе место в турнирной таблице.

