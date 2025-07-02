Хорват Бистрович покинул ЦСКА

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович покинул московский ЦСКА после семи с половиной лет в футбольном клубе, сообщает пресс-служба ФК. Игрок расстался с командой по окончании срока действия контракта.

Кристиян Бистрович покидает ПФК ЦСКА. Мы благодарим хорватского полузащитника за время в ПФК ЦСКА! — говорится в сообщении.

В эмоциональном прощальном обращении хорватский футболист назвал незабываемым время, проведенное в команде. Он поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что получал ее от первого до последнего дня в клубе.

В этом клубе я провел лучшие моменты своей карьеры, и ЦСКА всегда будет в моем сердце. Желаю вам всем успехов. Надеюсь, что мы когда-нибудь снова встретимся. ЦСКА всегда будет первым! — добавил он.

Бистрович перешел в ЦСКА в марте 2018 года в возрасте 19 лет. Всего хорват провел 127 матчей, забил десять голов и оформил семь голевых передач. Также полузащитник успел поиграть в аренде за турецкие «Касымпаше» и «Фатих Карагюмрюк», итальянский «Лечче», голландскую «Фортуну» и калининградскую «Балтику».

Накануне, 1 июля, московский ЦСКА одержал победу над белградским «Партизаном» в матче «Братского кубка», который прошел в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.