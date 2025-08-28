Главного тренера «Сочи» увезли в больницу после матча с «Краснодаром»

Главному тренеру ФК «Сочи» Роберту Морено стало плохо во время домашнего матча группового турнира FONBET Кубка России против «Краснодара». Как сообщается в официальном Telegram-канале клуба, во втором тайме матча мужчина почувствовал недомогание и был вынужден покинуть техническую зону. По некоторым данным, у Морено подскочило давление и он потерял сознание.

В сопровождении клубных врачей он проследовал в подтрибунное помещение, где ему была оказана своевременная необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

После завершения игры Морено увезли в одну из городских клиник для прохождения углубленного обследования. Медики не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется. Сейчас тренер чувствует себя хорошо, он самостоятельно покинул клинику, подчеркнули в «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» одержал победу над «Сочи» со счетом 4:2. Встреча состоялась 27 августа на сочинском стадионе «Фишт». В составе «Краснодара» отличились Данила Козлов, Кевин Пина, Никита Кривцов и Гаэтан Перрен, в составе «Сочи» — Макар Чирков и Игнасио Сааведра.

