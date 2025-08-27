«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче Кубка России «Краснодар» обыграл «Сочи» в матче Кубка России со счетом 4:2

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» со счетом 4:2 в матче третьего тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу, сообщили в Российском футбольном союзе. Встреча состоялась 27 августа на сочинском стадионе «Фишт».

В составе «Краснодара» отличились Данила Козлов, Кевин Пина, Никита Кривцов и Гаэтан Перрен, в составе «Сочи» — Макар Чирков и Игнасио Сааведра. В настоящее время «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице группы В, «Сочи» идет на последней строчке.

Тем временем агент полузащитника Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев заявил, что футболист готов рассмотреть предложение о переходе в казахстанский «Кайрат». По словам представителя игрока, переход зависит от нескольких факторов. Последним клубом 28-летнего Жемалетдинова был московский ЦСКА, который он покинул летом в качестве свободного агента.

До этого в Париже на стадионе «Парк де Пренс» стюарды вывели болельщика, показавшего украинский флаг. В этот день «Пари Сен-Жермен» принимал команду «Анже» в рамках второго тура чемпионата Франции.