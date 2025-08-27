День знаний — 2025
27 августа 2025 в 15:44

Агент Жемалетдинова назвал условие для перехода в команду Лиги чемпионов

Кузьмичев: Жемалетдинов перейдет в «Кайрат», если поступит хорошее предложение

Рифат Жемалетдинов Рифат Жемалетдинов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агент полузащитника Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев в беседе с Metaratings заявил, что футболист готов рассмотреть предложение о переходе в казахстанский «Кайрат». По словам представителя игрока, переход зависит от нескольких факторов.

Должно сложиться несколько факторов, чтобы Рифат перешел в «Кайрат». Должно быть предложение, которое интересно обеим сторонам. Было бы приятно сыграть в Лиге чемпионов против статусных команд. Если «Кайрат» предложит контракт, мы его обязательно рассмотрим, — заявил Кузьмичев.

Последним клубом 28-летнего Жемалетдинова был московский ЦСКА, который он покинул летом в качестве свободного агента. За столичный коллектив хавбек провел 29 матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи. Футболист является воспитанником «Локомотива» и большую часть карьеры провел именно в стане «железнодорожников» — 155 матчей (23 гола).

Ранее стало известно, что бывший полузащитник украинского «Шахтера» Александр Роспутько вошел в состав российского клуба «Чайка». Он сбежал с Украины в 2023 году и получил гражданство РФ.

футбол
ЦСКА
Кайрат
спорт
