Агент Жемалетдинова назвал условие для перехода в команду Лиги чемпионов

Агент полузащитника Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев в беседе с Metaratings заявил, что футболист готов рассмотреть предложение о переходе в казахстанский «Кайрат». По словам представителя игрока, переход зависит от нескольких факторов.

Должно сложиться несколько факторов, чтобы Рифат перешел в «Кайрат». Должно быть предложение, которое интересно обеим сторонам. Было бы приятно сыграть в Лиге чемпионов против статусных команд. Если «Кайрат» предложит контракт, мы его обязательно рассмотрим, — заявил Кузьмичев.

Последним клубом 28-летнего Жемалетдинова был московский ЦСКА, который он покинул летом в качестве свободного агента. За столичный коллектив хавбек провел 29 матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи. Футболист является воспитанником «Локомотива» и большую часть карьеры провел именно в стане «железнодорожников» — 155 матчей (23 гола).

