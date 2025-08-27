Болельщика с флагом Украины выгнали с матча чемпионата Франции В Париже болельщика с украинским флагом выгнали с матча ПСЖ против «Анже»

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» стюарды вывели болельщика, показавшего украинский флаг, с трибун во время матча второго тура чемпионата Франции, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». В этот день «Пари Сен-Жермен» принимал команду «Анже».

Стюарды сначала обратились к мужчине с просьбой убрать полотнище. При этом они ссылались на строгие правила, запрещающие пронос и демонстрацию политических посланий на спортивных мероприятиях. После того, как фанат отказался выполнить это требование, сотрудники стадиона приняли решение удалить его с арены.

Матч между ПСЖ и «Анже» завершился победой парижан со счетом 1:0. Стало известно, что в составе «Пари Сен-Жермен» на скамейке запасных находились как украинский защитник Илья Забарный, так и российский голкипер Матвей Сафонов.

Ранее на церемонии прощания с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой произошел инцидент между российским и украинским футболистами. Забарный публично отошел в сторону от Сафонова после матча ПСЖ и «Анже».