День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 12:05

Болельщика с флагом Украины выгнали с матча чемпионата Франции

В Париже болельщика с украинским флагом выгнали с матча ПСЖ против «Анже»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» стюарды вывели болельщика, показавшего украинский флаг, с трибун во время матча второго тура чемпионата Франции, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». В этот день «Пари Сен-Жермен» принимал команду «Анже».

Стюарды сначала обратились к мужчине с просьбой убрать полотнище. При этом они ссылались на строгие правила, запрещающие пронос и демонстрацию политических посланий на спортивных мероприятиях. После того, как фанат отказался выполнить это требование, сотрудники стадиона приняли решение удалить его с арены.

Матч между ПСЖ и «Анже» завершился победой парижан со счетом 1:0. Стало известно, что в составе «Пари Сен-Жермен» на скамейке запасных находились как украинский защитник Илья Забарный, так и российский голкипер Матвей Сафонов.

Ранее на церемонии прощания с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой произошел инцидент между российским и украинским футболистами. Забарный публично отошел в сторону от Сафонова после матча ПСЖ и «Анже».

болельщики
фанаты
украинцы
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Льготы и выплаты ветеранам боевых действий в 2025 году
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.