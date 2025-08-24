Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 11:19

Украинский футболист оскорбил коллегу по команде из России одним жестом

Украинец Забарный специально отошел от россиянина Сафонова после матча с «Анже»

Илья Забарный Илья Забарный Фото: Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский футболист Илья Забарный публично отошел в сторону от российского голкипера Матвея Сафонова во время церемонии прощания с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Инцидент, кадры которого появились в социальной сети Х, произошел после матча второго тура французской лиги между ПСЖ и «Анже». Парижане выиграли со счетом 1:0.

Сафонов провел встречу на скамейке запасных. После игры парижане прощались с покидающим клуб Доннаруммой. Во время церемонии Забарный оказался около Сафонова, но не стал стоять рядом с ним. Украинец перешел в парижский клуб в летнее трансферное окно из английского «Борнмута». Сафонов защищает цвета ПСЖ с начала 2024 года.

Ранее футболиста Криштиану Роналду заметили молящимся на коленях во время серии пенальти в финале Суперкубка Саудовской Аравии, после чего пользователи Сети заподозрили его в смене религии. Комментаторы предположили, что португалец мог принять ислам.

До этого в Госдуме прокомментировали новость о принятии украинским футболистом Александром Роспутько российского гражданства. Как отметил депутат Дмитрий Свищев, у каждого спортсмена есть личная мотивация в этом вопросе. Также он выразил надежду, что команда «Чайка» и ее болельщики хорошо примут новичка.

футболисты
украинцы
Матвей Сафонов
матчи
