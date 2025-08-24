Украинский футболист оскорбил коллегу по команде из России одним жестом Украинец Забарный специально отошел от россиянина Сафонова после матча с «Анже»

Украинский футболист Илья Забарный публично отошел в сторону от российского голкипера Матвея Сафонова во время церемонии прощания с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Инцидент, кадры которого появились в социальной сети Х, произошел после матча второго тура французской лиги между ПСЖ и «Анже». Парижане выиграли со счетом 1:0.

Сафонов провел встречу на скамейке запасных. После игры парижане прощались с покидающим клуб Доннаруммой. Во время церемонии Забарный оказался около Сафонова, но не стал стоять рядом с ним. Украинец перешел в парижский клуб в летнее трансферное окно из английского «Борнмута». Сафонов защищает цвета ПСЖ с начала 2024 года.

