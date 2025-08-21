В ГД оценили поступок принявшего гражданство РФ украинского футболиста

У каждого спортсмена есть своя личная мотивация по смене гражданства, так в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал новость о принятии украинским футболистом Александром Роспутько российского гражданства. Он выразил надежду, что команда «Чайка» и ее болельщики хорошо примут новичка.

Я отношусь к этому спокойно, потому что у каждого спортсмена своя личная мотивация поменять гражданство. Он принял решение уехать из Украины, сейчас он будет выступать в чемпионате России. Это хорошо. Я надеюсь, наши команды и болельщики примут его. В России спортивная общественность спокойнее относится к смене спортивного гражданства, — сказал Свищев.

13 октября 2023 года Роспутько пропал после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». Он должен был вылететь из Бельгии на Украину вместе с командой, однако на борту самолета его не оказалось. Накануне вылета Роспутько договорился о новом пятилетнем контракте с ФК «Шахтер», именно поэтому его включили в заявку на матч с бельгийским клубом.

Во время поисков футболиста в аэропорту обнаружили только его аккуратно сложенную форму. Он удалил все записи из социальных сетей и перестал отвечать на звонки. Долгое время местонахождение футболиста было неизвестным. «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.