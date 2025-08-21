Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 12:04

В ГД оценили поступок принявшего гражданство РФ украинского футболиста

Депутат Свищев: болельщики хорошо встретят принявшего гражданство РФ Роспутько

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У каждого спортсмена есть своя личная мотивация по смене гражданства, так в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал новость о принятии украинским футболистом Александром Роспутько российского гражданства. Он выразил надежду, что команда «Чайка» и ее болельщики хорошо примут новичка.

Я отношусь к этому спокойно, потому что у каждого спортсмена своя личная мотивация поменять гражданство. Он принял решение уехать из Украины, сейчас он будет выступать в чемпионате России. Это хорошо. Я надеюсь, наши команды и болельщики примут его. В России спортивная общественность спокойнее относится к смене спортивного гражданства, — сказал Свищев.

13 октября 2023 года Роспутько пропал после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». Он должен был вылететь из Бельгии на Украину вместе с командой, однако на борту самолета его не оказалось. Накануне вылета Роспутько договорился о новом пятилетнем контракте с ФК «Шахтер», именно поэтому его включили в заявку на матч с бельгийским клубом.

Во время поисков футболиста в аэропорту обнаружили только его аккуратно сложенную форму. Он удалил все записи из социальных сетей и перестал отвечать на звонки. Долгое время местонахождение футболиста было неизвестным. «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.

Дмитрий Свищев
Госдума
футболисты
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк России заявил о необходимости передышки для экономики
Зеленский высказался насчет сделки с США по дронам на $50 млрд
Стало известно о смерти заслуженной артистки России
В Европе назвали самое важное заявление Путина
Как защитить личные данные в Сети: полное руководство
Раскрыты подробности скандального дела с впавшей в кому пассажиркой поезда
Политолог ответил, станет ли Украина для США вторым Израилем
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.