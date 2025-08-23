Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 19:09

Пользователи Сети подозревают, что Криштиану Роналду сменил религию

Криштиану Роналду заподозрили в смене религии после мольбы на коленях

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: IMAGO/Ellan Mad/Global Look Press

Португальский футболист Криштиану Роналду был замечен молящимся на коленях во время серии пенальти в финале Суперкубка Саудовской Аравии, после чего пользователи Сети заподозрили его в смене религии, пишет Telegram-канал Mash на спорте. Комментаторы предложили, что португалец мог принять ислам. Еще в конце 2024 года вратарь «Аль-Насра» Валид Абдулла заявлял о намерении Роналду принять ислам.

Несмотря на духовные практики перед серией пенальти, спортивный результат сложился не в пользу команды Роналду. Его команда проиграла в финальном матче.

Ранее португальский футболист установил историческое достижение, став первым игроком, забившим не менее 100 голов за четыре различных клуба и национальную сборную. 40-летний нападающий достиг отметки в 100 голов за нынешний клуб, реализовав пенальти в финале Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Ахли».

До этого футболист сделал предложение своей партнерше, испанской модели Джорджине Родригес. Девушка опубликовала фотографию с обручальным кольцом на безымянном пальце, подтвердив в комментариях свое согласие на брак. Пара находится вместе с 2016 года и воспитывает пятерых общих детей.

Криштиану Роналду
футбол
спорт
религия
ислам
