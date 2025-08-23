Роналду установил исторический рекорд Роналду стал первым футболистом в истории, забившим по 100 голов за четыре клуба

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», стал первым футболистом в истории, забившим не менее 100 голов за четыре разных клуба и национальную сборную, сообщает «Чемпионат». 40-летний форвард достиг отметки в 100 голов за нынешний клуб, реализовав пенальти в финале Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Ахли».

Роналду уже устанавливал несколько рекордов: 450 мячей за мадридский «Реал», 145 голов за «Манчестер Юнайтед», 101 гол за «Ювентус» и 100 голов за «Аль-Наср». За сборную Португалии Роналду забил 138 мячей.

Ранее петербургский ФК «Зенит» обыграл «Динамо» из Махачкалы в матче шестого тура чемпионата России. Встреча прошла в Северной столице на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 4:0. У хозяев поля отличились Андрей Мостовой (29-я минута), Густаво Мантуан (35), Юрий Горшков (72) и Максим Глушенков (90).

До этого «Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче шестого тура РПЛ. Грозненская команда завершила встречу в меньшинстве — на поле осталось девять игроков. На пятой минуте красную карточку получил нападающий Эгаш Касинтура, а позже, на 64-й минуте, с поля был удален капитан Лечи Садулаев.