Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 18:56

Роналду установил исторический рекорд

Роналду стал первым футболистом в истории, забившим по 100 голов за четыре клуба

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: IMAGO/Ellan Mad/Global Look Press

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», стал первым футболистом в истории, забившим не менее 100 голов за четыре разных клуба и национальную сборную, сообщает «Чемпионат». 40-летний форвард достиг отметки в 100 голов за нынешний клуб, реализовав пенальти в финале Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Ахли».

Роналду уже устанавливал несколько рекордов: 450 мячей за мадридский «Реал», 145 голов за «Манчестер Юнайтед», 101 гол за «Ювентус» и 100 голов за «Аль-Наср». За сборную Португалии Роналду забил 138 мячей.

Ранее петербургский ФК «Зенит» обыграл «Динамо» из Махачкалы в матче шестого тура чемпионата России. Встреча прошла в Северной столице на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 4:0. У хозяев поля отличились Андрей Мостовой (29-я минута), Густаво Мантуан (35), Юрий Горшков (72) и Максим Глушенков (90).

До этого «Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче шестого тура РПЛ. Грозненская команда завершила встречу в меньшинстве — на поле осталось девять игроков. На пятой минуте красную карточку получил нападающий Эгаш Касинтура, а позже, на 64-й минуте, с поля был удален капитан Лечи Садулаев.

Криштиану Роналду
спорт
футбол
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров напомнил об опыте покойного Вышинского в «украинских застенках»
Деградация элит в Европе, жесткий ультиматум Киеву, бабье лето: что дальше
Памятная служба по Дугиной собрала десятки человек в Париже
Структурные подразделения Ленобласти перевели в режим повышенной готовности
«Огромный придаток»: в ФРГ объяснили, почему мир в Европе невозможен без РФ
Стало известно, почему Зеленский не хочет завершения конфликта
Операция по спасению альпинистки Наговицыной завершена
Раскрыто, что написала жена Эрдогана супруге Трампа из-за детей Палестины
В деле о гибели футболиста Ерошевича появилась новая деталь
Стало известно, почему Трамп молчит о подрыве «Северных потоков»
В аэропорту Кирова введены новые правила для авиарейсов
Полина Диброва показала фото в бикини на яхте
Новый «Склифосовский», написание книги, юбилей: как живет Максим Аверин
Мопедист подорвался на сброшенном с украинского дрона взрывном устройстве
Небо над Казанью ограничили для пассажирских авиарейсов
Стало известно, зачем мобилизованные массово устраивают провокации в ВСУ
Пользователи Сети подозревают, что Криштиану Роналду сменил религию
На Западе назвали сумму трат на восстановление Украины
Маркарян спрятался в багажнике во время задержания
Роналду установил исторический рекорд
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.