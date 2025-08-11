Тренер «Динамо» рассказал, чего не хватило команде для победы над «Сочи»

Одна победа в четырех матчах текущего сезона РПЛ — неудовлетворительный результат для московского «Динамо», заявил изданию «Чемпионат» главный тренер команды Валерий Карпин после воскресного матча с «Сочи». На выезде «Динамо» сыграло вничью 1:1.

Хорошего было намного больше. Одна победа на старте сезона? Для меня это неудовлетворительно, ожидали мы большего и другого, — сказал тренер.

После четырех туров у команды одна победа, одно поражение и две ничьи. Карпин отметил, что к обороне вопросов нет, особенно понравился первый тайм, были моменты и в первом, и во втором таймах, но если не забиваешь сам, могут пропустить даже из ничего.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды пять очков. В следующем туре, 17 августа, бело-голубые на своем поле примут московский ЦСКА.

