11 августа 2025 в 00:17

Тренер «Динамо» рассказал, чего не хватило команде для победы над «Сочи»

Карпин: ничья «Динамо» против «Сочи» показала плохие результаты команды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна победа в четырех матчах текущего сезона РПЛ — неудовлетворительный результат для московского «Динамо», заявил изданию «Чемпионат» главный тренер команды Валерий Карпин после воскресного матча с «Сочи». На выезде «Динамо» сыграло вничью 1:1.

Хорошего было намного больше. Одна победа на старте сезона? Для меня это неудовлетворительно, ожидали мы большего и другого, — сказал тренер.

После четырех туров у команды одна победа, одно поражение и две ничьи. Карпин отметил, что к обороне вопросов нет, особенно понравился первый тайм, были моменты и в первом, и во втором таймах, но если не забиваешь сам, могут пропустить даже из ничего.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды пять очков. В следующем туре, 17 августа, бело-голубые на своем поле примут московский ЦСКА.

9 августа грозненский «Ахмат» в домашнем матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Зенит» — 1:0. Единственный мяч на 30-й минуте получился после рикошета: защитник петербургского клуба Ваня Дркушич отправил мяч в собственные ворота.

ФК Динамо
ФК Сочи
Валерий Карпин
футбол
