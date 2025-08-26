День знаний — 2025
26 августа 2025 в 23:23

«Зенит» мощно переиграл «Оренбург»

«Зенит» победил «Оренбург» со счетом 5:3 в матче РПЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В матче группового этапа пути РПЛ Кубка России «Зенит» одержал яркую гостевую победу над «Оренбургом» со счетом 5:3. Команды вышли на поле в экспериментальных составах, что сделало игру зрелищной и богатой на голы.

Уже на второй минуте встречи счет открыл Максим Глушенков, вскоре Александр Ерохин удвоил преимущество гостей, а на 22-й минуте Дуглас Сантос довел его до разгромного — 0:3. Однако хозяева не смирились: Владан Бубанья и Алексей Татаев забили дважды и вернули интригу в игру.

Под занавес первого тайма «Зенит» вновь увеличил отрыв. Матео Кассьерра реализовал пенальти, сделав счет 4:2 в пользу петербуржцев к перерыву.

Ранее петербургский «Зенит» одержал крупную победу над махачкалинским «Динамо» в матче чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Сергея Семака. Эта победа позволила «Зениту» набрать девять очков после шести туров и прервать серию из четырех матчей без побед.

Также бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Он поблагодарил болельщиков и добавил, что их поддержки будет не хватать. Футболист выступал в том числе за екатеринбургский «Урал», московское «Торпедо», владивостокскую «Луч-Энергию» и комсомольскую «Смену».

ФК Зенит
Оренбург
РПЛ
футбол
