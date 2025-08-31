День знаний — 2025
Один из известнейших штатов США оказался на грани газового кризиса

NYT: Аляска находится на грани газового кризиса из-за истощения запасов

Газоперерабатывающий завод на фоне вулкана Редаут в заливе Кука Газоперерабатывающий завод на фоне вулкана Редаут в заливе Кука Фото: M. Scott Moon/Global Look Press

Американский штат Аляска находится на грани газового кризиса, сообщает издание New York Times. По его информации, город Анкоридж уже в ближайшие годы может остаться без электроэнергии на фоне истощения запасов газа в заливе Кука. Отмечается, что раньше газа на Аляске было так много, что штат использовал его не только для своих нужд, но и отправлял танкеры с топливом за рубеж. Но сейчас ситуация изменилась.

Большинство буровых компаний ушли, а газ в заливе Кука сокращается. Официальные лица ожидают, что в ближайшие несколько лет у них может не хватить топлива, чтобы Анкоридж, крупнейший город штата, продолжал оставаться полностью освещенным, — считают авторы статьи.

О данной проблеме известно уже более 15 лет, однако единого плана ее решения до сих пор не выработано. Местные коммунальные службы сходятся во мнении, что закупать газ за рубежом придется примерно с 2028 года, что приведет к росту расходов на электроэнергию и отопление на 10–40%.

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович рассказала, что российский газ помог стране бесперебойно снабжать население и предприятия топливом в разгар энергокризиса. По ее словам, сейчас Белград продолжает переговоры с «Газпромом» по поводу нового контракта на поставку голубого топлива.

