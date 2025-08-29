В МИД раскрыли, кто пытается саботировать договоренности саммита на Аляске

Европа проводит откровенный саботаж договоренностей, достигнутых президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом во время саммита на Аляске, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит принимать усилия в русле того, что обсуждалось в Анкоридже, передает ТАСС.

Мы рассчитываем, что администрация США продолжит усилия в русле тех пониманий и тех заделов, которые созданы на важнейшей встрече президентов на Аляске. И мы исходим из того, что никаких отклонений от этих пониманий не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж проводится сегодня, по-другому назвать их действия невозможно, — отметил Рябков.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что российская сторона проявляет гибкость в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва «пошла на уступки» Трампу. Вэнс обратил внимание, что американская сторона ведет переговорный процесс, делая это добросовестно.

Позже представитель МИД России Мария Захарова отметила, что за разъяснениями слов Вэнса об «уступках» России по Украине следует обратиться к американской стороне. Она напомнила, что подходы Москвы были обозначены публично.