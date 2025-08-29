Захарова ответила на слова Вэнса об «уступках» России по Украине

За разъяснениями слов вице-президента США Джей Ди Вэнса об «уступках» России по Украине следует обратиться к американской стороне, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что подходы Москвы обозначены, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, что нужно обращаться к американской стороне с просьбой о разъяснении того, о чем говорят их руководящие сотрудники. Свои подходы мы обозначаем, президент об этом говорит регулярно, министр иностранных дел дает развернутый анализ на этот счет, мы комментируем также постоянно, — сказала она на брифинге.

Ранее Вэнс заявил, что российская сторона проявляет гибкость в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва «пошла на значительные уступки» американскому лидеру Дональду Трампу. Таким образом он ответил на вопрос, водит ли Москва Вашингтон за нос. Вэнс отметил, что американская сторона ведет переговорный процесс, делая это добросовестно. Он подчеркнул, что США прикладывают немалые усилия для прекращения кровопролития. При этом Вашингтон старается вести как можно больше переговоров как с Москвой, так и с Киевом.