День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:25

Захарова ответила на слова Вэнса об «уступках» России по Украине

Захарова: комментарии Вэнса об «уступках» должны разъяснить в Вашингтоне

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

За разъяснениями слов вице-президента США Джей Ди Вэнса об «уступках» России по Украине следует обратиться к американской стороне, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что подходы Москвы обозначены, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, что нужно обращаться к американской стороне с просьбой о разъяснении того, о чем говорят их руководящие сотрудники. Свои подходы мы обозначаем, президент об этом говорит регулярно, министр иностранных дел дает развернутый анализ на этот счет, мы комментируем также постоянно, — сказала она на брифинге.

Ранее Вэнс заявил, что российская сторона проявляет гибкость в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва «пошла на значительные уступки» американскому лидеру Дональду Трампу. Таким образом он ответил на вопрос, водит ли Москва Вашингтон за нос. Вэнс отметил, что американская сторона ведет переговорный процесс, делая это добросовестно. Он подчеркнул, что США прикладывают немалые усилия для прекращения кровопролития. При этом Вашингтон старается вести как можно больше переговоров как с Москвой, так и с Киевом.

переговоры
уступки
Россия
США
Украина
МИД России
Мария Захарова
Джей Ди Вэнс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российских водителей предупредили о серьезных изменениях с 1 сентября
Дочь бывшего сенатора от ХМАО живет в палатке под Парижем
Эпидемиолог оценил опасность завезенной в Россию лихорадки чикунгунья
В Южной Корее роботы заняли место внуков
Юрист напомнила о праве спилить мешающие ветки дерева с соседского участка
Падение из окна, смерть матери, затворничество: как живет Николай Ефремов
Ефремов бежал в Узбекистан: новинки кино 28 августа — 3 сентября
«Рычаги существуют»: политолог раскрыл, как Трамп может «продавить» Киев
Россиянам рассказали, какие двигатели повлекут за собой проблемы в ГАИ
В МИД РФ назвали главные темы для обсуждения на саммите ШОС
Безработного петербуржца задержали после разбойного нападения
В Госдуме ответили на слова об этноанклаве в российском регионе
Блогер рассказал страшные подробности похорон военных ВСУ
Глава округа в Пермском крае не сможет выходить из дома еще три месяца
Общественники призвали запретить продажу одного вида одежды в секс-шопах
Телескоп Уэбба зафиксировал уникальный состав зарождающейся планеты
Юрист напомнила россиянам о штрафах за разведение костров
Тяжелый внедорожник насмерть задавил ребенка в российском регионе
«Полное разочарование»: в Сети обсуждают концерт Кадышевой
Спасатели на вертолетах нашли заблудившегося в лесу пенсионера
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.