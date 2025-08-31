Яблоки творят чудеса! Соленые огурцы получаются хрустящими

Соленые огурцы на зиму с яблоками — это традиционный русский рецепт, где яблоки естественным образом подкисляют рассол и придают огурцам неповторимый вкус. Кислотность яблок заменяет уксус, создавая натуральную молочнокислую ферментацию. Такие хрустящие огурчики получаются особенно ароматными и полезными.

Ароматные соленья с яблочными нотками идеально подходят к картофельным блюдам и мясу. Их сбалансированный кисло-соленый вкус высоко ценится знатоками русской кухни.

Для классического рецепта потребуется 2 кг огурцов, 3-4 кислых яблока («антоновка» идеальна), 100 г соли на 1,5 л воды, 10 горошин душистого перца, 5 зонтиков укропа, 5 листьев смородины, 3 листа хрена, 5 зубчиков чеснока.

На дно чистой бочки или банки укладывают специи и пряности. Огурцы и нарезанные дольками яблоки плотно размещают слоями. Заливают холодным рассолом (соль растворяют в кипяченой воде, охлаждают). Сверху кладут гнет и оставляют для ферментации при комнатной температуре на 2–3 дня. После появления пузырей и характерного кислого запаха готовые соленья переносят в холодное место на хранение.

Эти натуральные соленые огурцы с яблоками сохранят вкус лета. Приятного аппетита!