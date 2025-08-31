Закрываю по 15 банок! Лечо с пекинкой на зиму! Универсальная заготовка!

Это лечо — свежий взгляд на классическую заготовку! Нежная пекинская капуста, сладкий перец и сочные томаты создают идеальный баланс хруста и мягкости. Блюдо сохраняет летнюю свежесть овощей, приобретая пикантные нотки благодаря ароматным специям. Отличный гарнир к мясу или самостоятельная легкая закуска.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг пекинской капусты, 500 г сладкого перца, 300 г помидоров, 150 г моркови, 100 г репчатого лука, 2 зубчика чеснока. Для заливки: 1 л томатного сока, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 50 мл растительного масла, 30 мл 9% уксуса, 5 горошин душистого перца, 2 лавровых листа.

Капусту нарежьте крупными квадратами, перец — соломкой, помидоры — дольками, морковь натрите на корейской терке, лук нарежьте полукольцами. В кастрюле с толстым дном смешайте томатный сок, масло, сахар, соль и специи. Доведите до кипения, добавьте овощи (кроме капусты и помидоров) и тушите 10 минут. Добавьте капусту и помидоры, готовьте еще 5 минут. Влейте уксус, снимите с огня.

Горячее лечо разложите по стерильным банкам, закатайте. Переверните, укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте. Эта заготовка раскрывает свой вкус через 2–3 недели, когда овощи пропитаются ароматом специй. Подавайте охлажденным, сбрызнув оливковым маслом и посыпав свежей зеленью.

