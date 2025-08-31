День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 09:00

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Салат «Анкл Бенс» из кабачков на зиму Салат «Анкл Бенс» из кабачков на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любите овощные заготовки? Тогда обязательно запаситесь этим салатом впрок: его вкус точно не оставит вас равнодушными. Следуйте приведенному ниже рецепту, чтобы замариновать салат «Анкл Бенс» из кабачков на зиму.

Ингредиенты

  • Кабачки — 1 кг
  • Перец болгарский — 300 г
  • Лук — 400 г
  • Томатная паста — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 10 г
  • Томатная паста — 100 г
  • Вода — 100 мл

Способ приготовления

Подготовьте стерилизованные банки с крышками.

Теперь займемся овощами. Промытые кабачки, лук и перец нашинкуйте кубиками среднего размера. Спрессуйте очищенный чеснок.

В глубоком сотейнике или кастрюле смешайте томатную пасту, масло и воду. Вскипятите на среднем огне.

Всыпьте кабачки, готовьте 10 минут. Следом положите лук и перец и держите на огне еще 10 минут. Посолите, всыпьте сахар и готовьте 5 минут, не забывая помешивать салат. Добавьте уксус и чеснок. Тушите 3 минуты после закипания.

Распределите овощи по банкам, плотно закройте крышками.

Салат «Анкл Бенс» из кабачков на зиму готов!

Ранее мы составили подборку 7 рецептов овощных салатов на зиму.

болгарские перцы
домашние заготовки
закуски
кабачки
лук
овощи
перцы
рецепт
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шанхайский дух»: Лукашенко объяснил важную роль ШОС на мировой арене
В Геленджике потушили один из очагов лесного пожара площадью 12 гектаров
Раскрыто число новых случаев лихорадки чикунгунья в Китае
Открытки на День знаний: поздравления с праздником для взрослых и детей
Рецепт домашнего лечо из болгарского перца и кабачков в банке три литра
Появились кадры, как Путина встретили в Китае
В Омской области в ДТП с Nissan и «Нивой» погибла женщина и пострадали трое
Простой рецепт лечо — аппетитной венгерской закуски к мясу
Лукашенко раскрыл, чему Западу стоит поучиться у Си Цзиньпина
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Рецепт огурцов, соленных холодным способом в банке: на вкус как из бочки
Салат «Щетка»: простой и эффективный рецепт для тех, кто хочет похудеть
Простой рецепт лечо из огурцов на зиму
Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту: вкус детства
Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна
Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
«Пытаются откатиться»: штурмовик уличил наемников ВСУ в трусости
Клинит руль, стучит двигатель: самые частые жалобы на поломки в новых Lada
Стало известно о личных брифингах Уиткоффа для Трампа
Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.