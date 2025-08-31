Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Любите овощные заготовки? Тогда обязательно запаситесь этим салатом впрок: его вкус точно не оставит вас равнодушными. Следуйте приведенному ниже рецепту, чтобы замариновать салат «Анкл Бенс» из кабачков на зиму.

Ингредиенты

Кабачки — 1 кг

Перец болгарский — 300 г

Лук — 400 г

Томатная паста — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Сахар — 100 г

Соль — 10 г

Вода — 100 мл

Способ приготовления

Подготовьте стерилизованные банки с крышками.

Теперь займемся овощами. Промытые кабачки, лук и перец нашинкуйте кубиками среднего размера. Спрессуйте очищенный чеснок.

В глубоком сотейнике или кастрюле смешайте томатную пасту, масло и воду. Вскипятите на среднем огне.

Всыпьте кабачки, готовьте 10 минут. Следом положите лук и перец и держите на огне еще 10 минут. Посолите, всыпьте сахар и готовьте 5 минут, не забывая помешивать салат. Добавьте уксус и чеснок. Тушите 3 минуты после закипания.

Распределите овощи по банкам, плотно закройте крышками.

Салат «Анкл Бенс» из кабачков на зиму готов!

