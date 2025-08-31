Густое яблочное повидло из белого налива! Самый простой и быстрый рецепт

Когда в саду поспевает белый налив, а воздух наполняется медовым ароматом, самое время приготовить это нежное повидло! Светлое, как летнее утро, и невероятно воздушное — оно готовится очень просто и быстро.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг яблок сорта белый налив, 1,5 кг сахара и сок половины лимона. Яблоки вымойте, удалите сердцевину и нарежьте дольками, не снимая нежную кожицу. Сложите в широкий таз, пересыпьте сахаром и оставьте на 6–8 часов, чтобы они пустили сок.

Поставьте таз на медленный огонь и, помешивая, доведите до кипения. Варите 40 минут, снимая пену. Добавьте лимонный сок — он подчеркнет вкус и сохранит светлый оттенок. Пюрируйте массу погружным блендером до гладкости и уваривайте еще 20 минут, пока капля повидла не будет держать форму на холодной тарелке.

Горячее повидло разлейте по стерильным банкам, закатайте и укутайте до остывания. Эта нежность будет храниться в кладовой до следующего урожая, напоминая о лете даже в самый холодный день.

