Петросян при смерти? Боли в сердце, проблемы с дыханием: что с юмористом

Юмористу Евгению Петросяну стало хуже из-за обострившихся проблем с сердцем, сообщили СМИ. Что с ним происходит, он при смерти?

Что со здоровьем Петросяна

NEWS.ru писал, что 79-летний артист обратился к медикам с жалобами на сильные боли в груди и проблемы с дыханием. Врачи, со слов источника, запретили Петросяну сильные физические нагрузки. Специалисты также якобы посоветовали юмористу избегать стрессовых ситуаций, в том числе связанных с проведением концертов. Петросян, его представитель и жена Татьяна Брухунова эту информацию не комментировали.

В начале августа NEWS.ru писал, что сотрудники столичной поликлиники в Хамовниках разыскивали Петросяна для записи на диспансеризацию, однако он не принимал звонки. Артист в апреле этого года мог переболеть бронхитом, поэтому ему требовались обследования. Журналисты связались с Брухуновой, однако она заявила, что муж разговаривать не будет, и положила трубку.

Позже стало известно, что юморист отдыхает на побережье Средиземноморья в турецком Белеке.

«Евгений Ваганович проводит отпуск с женой и двумя детьми в пятизвездочном отеле. На здоровье не жалуется, аппетит хороший», — писал Telegram-канал Mash.

В своем аккаунте в соцсетях Брухунова делилась фотографиями и видео с отдыха, однако не указала, где именно она находится. На снимках виднелись пляж, бассейн, также жена юмориста намекнула, что проводит отпуск за границей. Петросяна на кадрах при этом не было.

В сторис Татьяна пожаловалась на Telegram-каналы, имея в виду, видимо, распространившиеся слухи о «пропаже» Петросяна. Она отметила, что ничего не комментирует представителям СМИ.

Чем болел Петросян

В марте сообщалось о госпитализации артиста. Собеседник РЕН ТВ уточнил, что у юмориста открылось желудочно-кишечное кровотечение и он находился в реанимации в тяжелом состоянии.

В последние годы Telegram-каналы неоднократно писали об ухудшении здоровья Петросяна, в частности о госпитализации из-за обострения хронической гипертонии в мае 2023 года. Тогда артист заявил, что проходит плановую проверку, и призвал «не нагнетать панику».

В феврале 2024 года артист упал из-за гололеда и сломал руку. Как писал Mash, в больнице самочувствие юмориста ухудшилось, врачи выявили у него обострение хронической гипертонии. Спустя несколько дней ему провели операцию на руке.

