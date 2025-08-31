Что подарить учительнице 1 сентября? Пояснение Госдумы, что нельзя

Стоимость подарков учителям не должна превышать трех тысяч рублей, и родителям лучше сохранять чек, подтверждающий цену товара, сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Что будет, если не соблюсти это правило, какие подарки дарить нельзя?

Что можно и нельзя дарить учителю на 1 Сентября

Депутат напомнила о статье 575 Гражданского кодекса РФ, согласно которой подарки государственным и муниципальным служащим, в том числе работникам образовательных организаций, не допускаются, «за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей».

Буцкая пояснила, что в пределах этой суммы подарки учителям дарить можно. Это могут быть как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми. Более дорогой подарок может быть расценен как взятка.

«Если у вас хорошие отношения с учителем, всегда есть понимание, что нужно было бы для учителя, для того чтобы он мог заниматься с ребятами», — сказала она.

Парламентарий порекомендовала сохранять доказательства стоимости подарков на случай возможных вопросов.

«Если не дай бог у кого-то возникнут вопросы, наличие чека и фотографии подарка эти вопросы тут же снимет», — отметила она.

Роскачество уточнило, что в настоящее время законом не ограничено количество подарков, которые можно преподнести учителю. Поэтому если родители захотят подарить несколько предметов, то «правило трех тысяч» распространяется на них по отдельности. То есть каждый из этих предметов должен быть не дороже трех тысяч рублей.

«Можно ли подарить учителю деньги? Не рекомендуется, так как из буквального толкования статьи ГК РФ следует, что речь идет именно о подарках, а деньги в конверте могут вызвать недоразумение. Учитывайте также то, что есть школы, в которых администрация в принципе запретила учителям принимать подарки от родителей, даже на праздники. Уточните заранее, не нарушите ли вы внутреннее распоряжение, принеся подарок. В противном случае ситуация получится неловкой и неприятной для всех сторон», — пояснили в Роскачестве.

Там также посоветовали выбирать подарок, который очевидно дешевле трех тысяч рублей. Даже если превышение небольшое, это может стать поводом для обвинения в даче взятки.

Вид подарка не должен вызывать сомнений. Например, бытовая техника или электроника может стоить совершенно по-разному, и даже дешевый прибор иногда выглядит как весьма дорогой. Определить реальную стоимость на глаз не всегда возможно.

«Если переживаете (или переживает учитель), ограничьтесь приятным памятным сувениром. Букет цветов и персонализированный аксессуар (канцелярия на рабочий стол) будут отличным компромиссным решением», — подчеркнули в Роскачестве.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой подарок учителю будет расценен как взятка

В прокуратуре разъяснили, что подарок дороже «безопасной суммы» может быть расценен как попытка дать учителю взятку. Подозрения будут сильнее, если «даритель» при этом делает намек быть поласковее с ребенком, ставить только высокие оценки. В таком случае учитель должен составить уведомление об этом и передать его руководству. По закону работник образовательного учреждения, а тем более должностное лицо, должен сообщать о предложении взятки или склонении к другому правонарушению.

Если подарок оказался взяткой, наказание за это по закону должны понести все, кто причастен к ситуации: и взяточник, и взяткодатель, и посредник, если здесь замешано третье лицо. Тяжесть наказания зависит от размера взятки.

В прокуратуре отметили, что взятка — это не только денежные средства. К ней приравниваются, в частности, путевки на отдых, санаторное лечение, оплата обучения, лечения, ювелирные украшения, транспорт, бытовая техника, мебель, билеты на посещение концерта, выставки, театра, абонементы в фитнес-центры, салоны красоты, оплаченное посещение ресторана, клуба, кафе.

