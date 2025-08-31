Умерла «железная бабушка» Мария Колтакова: причины, последние дни, рекорды

«Железная бабушка» Мария Колтакова, ветеран Великой Отечественной войны, ушла из жизни в возрасте 103 лет. Что известно о ее последних днях, чем прославилась Колтакова?

Отчего умерла ветеран Мария Колтакова

О смерти ветерана стало известно из ее официального Telegram-канала.

«С прискорбием сообщаем, что не стало нашей легендарной Марии Денисовны Колтаковой», — гласит текст публикации.

Информацию подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Когда уходит из жизни такой человек, наша планета становится беднее. Мария Денисовна Колтакова — легендарная личность. Героически прошла Великую Отечественную, защищала Воронеж. Боевой характер не позволял ей оставаться в стороне от всех важных событий мирного времени. Она и в самом почтенном возрасте доказывала всем нам, на что способен человек, устремленный к цели», — написал он в Telegram-канале.

Причина смерти не указывается.

Зампредседателя Белгородской региональной организации ветеранов войны и труда Анатолий Бурик рассказал, что последнее время Колтакова лежала в больнице.

«Потом не знаю, выписали или нет», — сообщил Бурик.

По его словам, пока нет информации о месте и времени прощания с Колтаковой. В ближайшее время создадут комиссию в городском совете или администрации, в которую войдут представители общественных организаций, ветераны и органы власти, где обсудят этот вопрос.

Мария Денисовна Колтакова принимает поздравления со своим 100-летним юбилеем в кинотеатре «Радуга» в Белгороде Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Чем известна Колтакова

Колтакова была почетным гражданином Белгорода и Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков 14 января поздравил ветерана с 103-летием. Он отметил, что в 1942 году она добровольно ушла на фронт и как старшина медицинской службы спасла более 300 солдат. Участница Курской битвы и освобождения Харькова, Львова, Польши и Чехословакии, Мария Денисовна прошла путь от Воронежа до Праги. За годы войны была дважды ранена. За героический подвиг награждена медалью «За отвагу».

«Мы всегда восхищались ее стальным характером, силой воли и любовью к своей жизни и своей Родине! Вся страна знала Марию Денисовну как „железную бабушку“. <…> В 99 лет она освоила танк, стреляла из пневматического пистолета, участвовала в соревнованиях по джип-триалу, в экстремальных гонках в Сочи, летала на реактивном самолете, в составе экипажа совершила полет на планере „Бланик-Л13“», — написал Гладков в своем Telegram-канале.