31 августа 2025 в 15:15

Массовое отравление людей алкоголем в Балахне: что известно, суррогат

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура проводит проверку после гибели людей от отравления алкоголем в городе Балахне Нижегородской области. Что об этом известно?

Что известно об отравлении людей алкоголем в Нижегородской области 31 августа

Ранее сообщалось, что пять человек умерли в Нижегородской области, предварительно, от отравления суррогатным алкоголем. Трагедия произошла в городе Балахне. Два человека скончались в квартире на улице Чапаева, еще трое — по пути в больницу, писал NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В региональной прокуратуре начали проверку.

«Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств гибели жителей Балахнинского района в результате отравления алкоголем», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц). Роспотребнадзор выясняет, откуда взялся суррогатный алкоголь. По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти пяти человек в Балахне стал самогон.

«Его купили, предварительно, у умельцев в некоем „веселом гараже“ на улице Чапаева в Балахне. Компания (самой молодой был 31 год, самому старому — 67) отмечала День города. Первый человек умер на месте в пять вечера накануне, его жена через час — в больнице. То же самое произошло сегодня: один мужчина скончался утром в общаге, еще двое — в больнице», — пишет канал.

Фото: СК РФ

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы и опрашивают свидетелей.

В пресс-службе СУ СК РФ по региону заявили, что следователи успели опросить одного из мужчин, отравившихся суррогатом, за несколько минут до его смерти. По данным следствия, мужчина делился произошедшими событиями в общежитии на улице Чапаева. Внезапно ему стало плохо, и, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Сколько еще человек могли приобрести этот алкоголь, пока неизвестно.

Анастасия Яланская
А. Яланская
