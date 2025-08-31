Раскрыто, какой алкоголь стал причиной смерти пятерых нижегородцев Mash: пять нижегородцев погибли после распития самогона

Суррогатным алкоголем, которым насмерть отравились пять человек в нижегородском городе Балахне, был самогон, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, компания купила спиртное в местном магазине, когда отмечала День города.

Как сказано в публикации, первый мужчина скончался еще вчера, 30 августа, затем через час умерла его жена. Сегодня в больнице умерли еще два человека, а один — в общежитии, добавили в Mash.

Ранее стало известно, что общественная организация «Зов народа» предложила ввести программу «Кешбэк за здоровье», которая будет поощрять россиян за отказ от алкоголя и табака. Инициатива предполагает налоговые льготы, бонусы от банков и скидки на страховки для граждан, подтвердивших здоровый образ жизни справкой от врача.

До этого в Дагестане почти 30 человек пострадали от массового пищевого отравления на базе отдыха «Рубас». Среди пострадавших оказались 25 детей. Пострадавших доставили в центральную больницу Дербента. На место выехали специалисты Роспотребнадзора.