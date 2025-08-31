День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 14:31

Раскрыто, какой алкоголь стал причиной смерти пятерых нижегородцев

Mash: пять нижегородцев погибли после распития самогона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суррогатным алкоголем, которым насмерть отравились пять человек в нижегородском городе Балахне, был самогон, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, компания купила спиртное в местном магазине, когда отмечала День города.

Как сказано в публикации, первый мужчина скончался еще вчера, 30 августа, затем через час умерла его жена. Сегодня в больнице умерли еще два человека, а один — в общежитии, добавили в Mash.

Ранее стало известно, что общественная организация «Зов народа» предложила ввести программу «Кешбэк за здоровье», которая будет поощрять россиян за отказ от алкоголя и табака. Инициатива предполагает налоговые льготы, бонусы от банков и скидки на страховки для граждан, подтвердивших здоровый образ жизни справкой от врача.

До этого в Дагестане почти 30 человек пострадали от массового пищевого отравления на базе отдыха «Рубас». Среди пострадавших оказались 25 детей. Пострадавших доставили в центральную больницу Дербента. На место выехали специалисты Роспотребнадзора.

алкоголь
отравления
смерти
Нижегородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме озвучили максимальную стоимость подарка для учителей
В Китае установили самую мощную ветряную турбину в мире
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для лидеров стран-членов ШОС
Россиянин тайком провел сына ночью в аквапарк, чтобы отметить день рождения
Массовое отравление людей алкоголем в Балахне: что известно, суррогат
Мировые лидеры сделали совместное фото на саммите ШОС
Женщина сорвалась с 90-метровой высоты в попытке сделать яркое селфи
Священника мобилизовали прямо после отпевания бойца ВСУ
«Искренние запросы народа»: лидер Индонезии принял требования протестующих
В Нижегородской области возбудили уголовное дело после отравления алкоголем
Военэксперт ответил, откуда у ВСУ запрещенные самораскрывающиеся пули
Поляки устроили израильтянам враждебный прием на чемпионате Европы
Украинский дрон целенаправленно атаковал машину скорой помощи
Зарубин назвал необычную деталь встречи Путина в Китае
30 секретов и главных ошибок при заготовке огурцов на зиму
Дипломаты трех стран почтили память конвоев в Архангельске времен ВОВ
Политолог предсказал судьбу Европы при вводе войск НАТО на Украину
Пироги с яблоками: 7 идей для рачительных хозяек
Как взбодриться без кофе: 15 эффективных способов
Когда копать картошку по лунному календарю в 2025 году?
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.