25 августа 2025 в 17:54

Десятки детей отравились на отдыхе в российском регионе

В Дагестане 28 человек отравились на базе отдыха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 30 человек пострадали от пищевого отравления на базе отдыха в Дербентском районе Дагестана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Инцидент произошел на базе отдыха «Рубас».

Поступило сообщение о 28 пострадавших, включая 25 детей, — говорится в публикации.

В центральную городскую больницу Дербента доставлены 19 человек, в том числе 17 детей. На место выехали специалисты Роспотребнадзора региона.

Ранее стало известно, что сотрудники хлебокомбината на Камчатке пойдут под суд за отравление 85 детей и двух педагогов в столовой школы № 1 города Елизово. Предприятие устранило все выявленные региональным управлением Роспотребнадзора нарушения для возобновления производства. Школа в августе 2024 года заключила контракт на поставку продуктов с акционерным обществом.

До этого в Чебоксарах возбудили уголовное дело после отравления участников Всероссийских соревнований ГТО. Пострадали 13 человек. Участники мероприятия были размещены в гостинице, где также было организовано их питание.

