Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне

Нижегородская прокуратура проводит проверку после гибели людей от отравления алкоголем в городе Балахна, сообщили в региональной прокуратуре. Ведомство даст оценку исполнению законодательства об обороте алкогольной продукции.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств гибели жителей Балахнинского района в результате отравления алкоголем, — отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное по статье о производстве товаров и продукции, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход и результаты расследования взяты на контроль областной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что пять человек умерли в Нижегородской области, предварительно, от отравления суррогатным алкоголем. Трагедия произошла в городе Балахна. Два человека скончались в квартире на улице Чапаева, еще трое — по пути в больницу.

На месте ЧП работают следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что обвиняемые по делу об отравлении 116 человек сидром «Мистер Сидр» останутся в СИЗО до 10 ноября. По версии следствия, Артем Айрапетян приобрел метиловый спирт и передал его Анару Гусейнову, который использовал опасную жидкость при производстве алкогольного напитка.