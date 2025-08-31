День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 13:32

Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нижегородская прокуратура проводит проверку после гибели людей от отравления алкоголем в городе Балахна, сообщили в региональной прокуратуре. Ведомство даст оценку исполнению законодательства об обороте алкогольной продукции.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств гибели жителей Балахнинского района в результате отравления алкоголем, — отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное по статье о производстве товаров и продукции, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход и результаты расследования взяты на контроль областной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что пять человек умерли в Нижегородской области, предварительно, от отравления суррогатным алкоголем. Трагедия произошла в городе Балахна. Два человека скончались в квартире на улице Чапаева, еще трое — по пути в больницу.

На месте ЧП работают следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что обвиняемые по делу об отравлении 116 человек сидром «Мистер Сидр» останутся в СИЗО до 10 ноября. По версии следствия, Артем Айрапетян приобрел метиловый спирт и передал его Анару Гусейнову, который использовал опасную жидкость при производстве алкогольного напитка.

прокуратура
Нижегородская область
алкоголь
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему дети идут в школу 1 сентября? История и традиции праздника
Польские байкеры устроили провокацию? Что за мемориал «Медное», версии
Огромный оползень разрушил ключевую магистраль Норвегии
Пенсионерка отдала мошенникам дорогое колье на «экспертизу»
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 31 августа, могла ли спастись
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК
В Самарской области задержали футболистов-мигрантов из Team Young
Успенская раскритиковала избранника своей дочери
В Нижегородской области мужчина рассказал следователям о суррогате и умер
Россиянам рассказали о небесном покровителе педагогов и учебного процесса
Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне
Как легко постирать вещи в поездке: инструкция для путешественников
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе
3 сентября близко: история песни Михаила Шуфутинского и мемов про нее
Названа причина задержек рейсов в аэропорту Сочи
В Белоруссии начались учения ОДКБ
Дрон ВСУ ранил водителя автомобиля в Белгородской области
Гонконгские инженеры создали уникального робота-скакуна
В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.