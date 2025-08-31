День знаний — 2025
31 августа 2025 в 13:38

В Нижегородской области мужчина рассказал следователям о суррогате и умер

В Балахне следователи успели опросить отравившегося суррогатным алкоголем

Фото: t.me/sledcom_nn*

В Нижегородской области в Балахне следователи успели опросить одного из мужчин, отравившихся суррогатным алкоголем, за несколько минут до его смерти, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. По данным следствия, мужчина делился произошедшими событиями в общежитии на улице Чапаева. Внезапно ему стало плохо, и, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Прокуратура региона взяла на контроль расследование, а Роспотребнадзор выясняет, откуда взялся суррогатный алкоголь. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы и опрашивают свидетелей.

Ранее в Нижегородской области пять человек скончались от отравления суррогатным алкоголем. Известно, что два человека умерли в квартире, а еще трое — по пути в больницу.

До этого в Дагестане почти 30 человек пострадали от массового пищевого отравления на базе отдыха «Рубас». Среди пострадавших оказались 25 детей. Пострадавших доставили в центральную больницу Дербента. На место выехали специалисты Роспотребнадзора.

Ранее в пятизвездочном отеле Аланьи десятки российских туристов отравились. Пострадавшие жаловались на плохое самочувствие, высокую температуру, рвоту, а также на антисанитарию в зоне питания, где летали мухи и валялась грязная посуда. У некоторых симптомы кишечной инфекции появились в первый же день отдыха.

