08 августа 2025 в 09:14

Российские туристы отравились в пятизвездочном турецком отеле

Десятки российских постояльцев пятизвездочного отеля Club Hotel Anjeliq в Аланье пожаловались на симптомы пищевого отравления, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». При этом первые заболевшие появились еще в июле.

Россияне рассказали, что слегли с высокой температурой и рвотой. По их словам, в гостинице полная антисанитария: в зоне раздачи еды везде летают мухи, а сотрудники выдают грязные тарелки.

Как рассказала одна из пострадавших, за недельный отдых они вместе с мужем отдали 140 тысяч рублей. При этом симптомы кишечного заболевания появились в первый же день. Сейчас семья уже дома, но боли в желудке сохраняются. Туристы отметили, что не купались в бассейне.

Ранее массовое отравление произошло в пятизвездочном отеле Iberostar Selection Varadero на кубинском курорте Варадеро. Десятки российских туристов почувствовали недомогание после употребления морепродуктов, приготовленных на гриле. По словам пострадавших, креветки и красная рыба выглядели несвежими. Однако персонал отеля отказался признать проблему, списав недомогание гостей на акклиматизацию.

отели
Турция
отравления
россияне
