В Госдуме озвучили максимальную стоимость подарка для учителей Депутат Буцкая: подарок учителю должен быть не дороже трех тысяч рублей

Учителю можно преподнести подарок, который стоит не дороже трех тысяч рублей, заявила в разговоре с ТАСС председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она также посоветовала родителям не выбрасывать чеки или хотя бы фотографировать их, чтобы ни у кого не возникло вопросов.

В Гражданском кодексе, в статье 575, написано, что сотрудникам образовательных организаций можно дарить подарки стоимостью до трех тысяч рублей, — заявила собеседница.

Она отметила, что в качестве подарков могут подойти как цветы, так и различные материалы, необходимые для образовательного процесса. Депутат добавила, что при хороших отношениях с педагогом всегда можно понять, что именно потребуется ему для работы с учащимися.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что столичное правительство с 1 сентября существенно увеличит оклады и зарплаты всем педагогам. Он отметил, что соответствующее решение уже принято. По словам градоначальника, уровень доходов столичных учителей даже выше требований, обозначенных в указах президента России Владимира Путина. Однако, учитывая рост цен и инфляцию, местные власти все равно приняли решение о дополнительном повышении выплат.