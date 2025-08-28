День знаний — 2025
28 августа 2025

Собянин пообещал столичным учителям подарок на 1 сентября

Собянин сообщил об увеличении окладов и зарплат педагогов в Москве с 1 сентября

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Москвы значительно повысит оклады и зарплаты всем педагогам с 1 сентября, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на ежегодном педагогическом совете. По его словам, соответствующее решение уже принято. Глава города подчеркнул, что по уровню заработной платы учителей Москва даже опережает требования президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что вы видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов, — сказал Собянин.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября. По его мнению, она должна быть в размере одного базового оклада.

До этого Министерство просвещения утвердило недельные нормы рабочего времени за одну ставку зарплаты для педагогов разных специальностей. Так, базовая норма для школьных учителей составляет 18 часов преподавательской работы в неделю.

