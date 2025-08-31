Во Львове прогремела стрельба на следующий день после убийства Парубия

На западе Украины, в городе Львове, вновь произошло вооруженное нападение, передает издание «Обозреватель». Там же 30 августа был застрелен экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий.

По предварительным данным, инцидент со стрельбой произошел на одной из городских улиц. Однако пока нет официальной информации о случившемся. По данным агентства ТСН, на месте происшествия замечены многочисленные полицейские автомобили и машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что во Львове был убит Парубий. Инцидент произошел около полудня в Сиховском районе. Полиция ведет поиск стрелка. Ранее украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix заявило о причастности к покушению на Парубия. Радикалы назвали произошедшее «ликвидацией предателя».

После произошедшего Ольга Игнатьева, участница одесского Антимайдана, заявила, что убийство Парубия указывает на неизбежность наказания для всех причастных к трагедии в Доме профсоюзов Одессы. Игнатьева подчеркнула, что он участвовал в организации расправы над противниками госпереворота, и теперь убеждена, что справедливость восторжествует.