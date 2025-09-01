День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 00:24

Волонтеры три месяца безуспешно собирают деньги на машину для ВСУ

ТАСС: украинские волонтеры три месяца не могут собрать средства на нужды ВСУ

Военнослужащие ВСУ

На Украине отмечаются значительные трудности со сбором средств на нужды ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Волонтеры уже почти три месяца не могут собрать деньги на автомобиль для расчета БПЛА 225-го отдельного штурмового полка.

Данное подразделение действует на Сумском направлении. Также оно участвовало во вторжении в Курскую область.

По информации агентства, сбор средств продолжается уже 76 дней, однако необходимую сумму собрать не удается. Источник утверждает, что это свидетельствует о снижении готовности украинских граждан жертвовать деньги на нужды ВСУ.

Украинцы больше не донатят на ВСУ, — сказал собеседник агентства.

Представитель российских силовых структур также выразил уверенность, что даже в случае успешного сбора средств и приобретения автомобиля, транспортное средство не продержится и недели. По его словам, российские расчеты FPV-дронов быстро ликвидируют эту технику.

Ранее сообщалось, что успешное наступление российских войск в Запорожской области оказывает значительное деморализующее воздействие на украинских военнослужащих. Это проявляется в росте случаев самовольного оставления позиций и снижении боевого духа противника.

