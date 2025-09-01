День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 01:45

«На границе неспокойно»: Захарова высмеяла решение Литвы развести болото

Захарова высмеяла планы Литвы заболотить границу с Белоруссией для своей защиты

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Литовские власти занимаются бесполезной работой, решив восстановить осушенные болота в приграничных районах с Белоруссией, отметила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она иронично высказалась о данном проекте, который позиционируется как мера безопасности.

Захарова связала эту инициативу с фигурами европейских политиков. Она обратила внимание на участие в обсуждении границы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Польши Дональда Туска и директора литовского фонда восстановления и охраны болот Нериюса Забляцкиса.

На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляукис решают, как ее модернизировать, — написала Захарова.

Литовская сторона обосновывает восстановление болот необходимостью усиления пограничной безопасности. Руководитель природоохранного фонда также призвал Латвию и Эстонию последовать этому примеру на границах с Россией и Белоруссией.

Ранее Захарова иронично прокомментировала совещание европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Она процитировала стихотворение Сергея Михалкова.

Литва
Мария Захарова
границы
болота
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«В добрый путь!»: Путин обратился к россиянам в День знаний
В РФПИ пошутили про мнимую «изоляцию» России
«На границе неспокойно»: Захарова высмеяла решение Литвы развести болото
Предположительного убийцу «коменданта Майдана» задержали
Российские силы сбили 25 беспилотников за три часа
В Израиле озвучили, что хотят сделать с Гретой Тунберг
SHOT сообщил о взрывах под Краснодаром
Фекла Свекольница: народные приметы и запреты на 1 сентября
Евросоюз намерен опустошать свой бюджет ради Киева
Волонтеры три месяца безуспешно собирают деньги на машину для ВСУ
Самолеты перестали взмывать над одним из регионов РФ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 сентября 2025 года
Фото смеющихся Лукашенко и Алиева оценили одним словом
Стало известно, когда европейские лидеры встретятся в Париже ради Украины
Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама попал в аварию в Москве
«Четкая дорожная карта»: у ЕС есть план отправки военных на Украину
США попытались пригрозить России на Совбезе ООН
«Готовьтесь к блэкауту»: в Раде предсказали украинцам тяжелую зиму
Удаленный с поля в матче РПЛ колумбийский нападающий готов покинуть лигу
Российские средства ПВО сбили 32 дрона над Крымом и Черным морем
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.