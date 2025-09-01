«На границе неспокойно»: Захарова высмеяла решение Литвы развести болото Захарова высмеяла планы Литвы заболотить границу с Белоруссией для своей защиты

Литовские власти занимаются бесполезной работой, решив восстановить осушенные болота в приграничных районах с Белоруссией, отметила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она иронично высказалась о данном проекте, который позиционируется как мера безопасности.

Захарова связала эту инициативу с фигурами европейских политиков. Она обратила внимание на участие в обсуждении границы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Польши Дональда Туска и директора литовского фонда восстановления и охраны болот Нериюса Забляцкиса.

На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляукис решают, как ее модернизировать, — написала Захарова.

Литовская сторона обосновывает восстановление болот необходимостью усиления пограничной безопасности. Руководитель природоохранного фонда также призвал Латвию и Эстонию последовать этому примеру на границах с Россией и Белоруссией.

Ранее Захарова иронично прокомментировала совещание европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Она процитировала стихотворение Сергея Михалкова.