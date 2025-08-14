«Делать было нечего»: Захарова высмеяла Запад перед саммитом на Аляске

«Делать было нечего»: Захарова высмеяла Запад перед саммитом на Аляске Захарова сравнила встречу западников по саммиту на Аляске со стихами Михалкова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram иронично прокомментировала совещание европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Она процитировала стихотворение Сергея Михалкова.

Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел <…> Дело было вечером, делать было нечего, — написала дипломат.

Подписчикам Захаровой понравилось это сравнение. Один из пользователей даже развил предложенную тему.

А у нас на кухне газ, санкционный он сейчас, купим мы втридорога, все равно у ворога, — ответил он Захаровой.

Ранее представитель МИД России процитировала стихотворение поэта и драматурга Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся» в ответ на новый доклад ООН об отчетах организации. Их, по мнению ведомства, на самом деле никто не читает.

До этого Захарова пошутила, что Украине «для полного экстаза» не хватает одобрения однополых браков (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Таким образом она отреагировала на слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который призвал Киев урегулировать этот вопрос в правовом поле.