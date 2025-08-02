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02 августа 2025 в 18:32

«Только этого не хватает»: Захарова высмеяла требование Швеции к Украине

Захарова высмеяла призыв Евросоюза к Украине узаконить гей-браки

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что Украине «для полного экстаза» не хватает одобрения однополых браков (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Таким образом она отреагировала на слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который призвал Киев урегулировать этот вопрос в правовом поле.

Только этого нынешней Украине и не хватает для полного экстаза, — написала Захарова.

Ранее Кристерссон напомнил, что санкционирование однополых партнерств является обязательным условием для интеграции Украины в Евросоюз. Он заверил, что Швеция будет следить за реализацией этого требования.

В июне несколько центральных улиц Киева были перекрыты сотрудниками полиции из-за проведения гей-парада. Для участия в этом мероприятии зарегистрировались 800 человек. ЛГБТ-шествие охраняли сотрудники полиции.

В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил проведение ЛГБТ-фестиваля в Киеве данью западной либеральной повестке. По его словам, Киев пытается таким образом продемонстрировать странам Европы свою приверженность к ней.

Украина
ЛГБТ
Мария Захарова
Евросоюз
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