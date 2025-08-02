«С волнения не уснешь»: Захарова необычно ответила на новый доклад ООН Захарова процитировала Маяковского в ответ на новый доклад ООН

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале процитировала стихотворение поэта и драматурга Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся» в ответ на новый доклад ООН об отчетах организации. Их, по мнению ведомства, на самом деле никто не читает.

С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: «О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!» — написала дипломат.

До этого появилась информация, что практически никто не изучает отчеты ООН. По словам генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, каждый пятый документ скачивают менее тысячи раз, однако сохранение отчета на компьютер не означает, что его прочитали.

Ранее Захарова пошутила, что Украине «для полного экстаза» не хватает одобрения однополых браков (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Таким образом она отреагировала на слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который призвал Киев урегулировать этот вопрос в правовом поле.