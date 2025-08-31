День знаний — 2025
31 августа 2025 в 06:36

«Это возмездие»: ликвидацию организатора Майдана назвали посланием сверху

Активистка антимайдана Игнатьева считает убийство Парубия посланием сверху

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ликвидация бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия является посланием о том, что все причастные к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе будут наказаны, заявила участница одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева в беседе с РИА Новости. Активистка, получившая в 2015 году политическое убежище в Италии, сама была свидетельницей событий мая 2014 года и чудом выжила при поджоге здания.

Мы очень воодушевились еще одним устранением виновника Одесской бойни. И я думаю, что сейчас все должно пойти по нарастающей. И все они будут настигнуты, и все они будут наказаны Божьим и человеческим судом, потому что такое никогда не прощается ни на земле, ни на небе, — указала Игнатьева.

Активистка напомнила, что Парубий был непосредственным организатором расправы над противниками государственного переворота. Теперь она верит, что все невинно погибшие будут отмщены судьбой.

Бывший украинский политик был застрелен во Львове 24 августа, а стрелявшему удалось скрыться. Власти Украины объявили в городе спецоперацию «Сирена» для поиска преступника.

Ранее украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix заявило о причастности к покушению на Андрея Парубия. Радикалы назвали произошедшее «ликвидацией предателя».

Андрей Парубий
месть
Одесса
Майдан
