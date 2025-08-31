День знаний — 2025
31 августа 2025 в 22:16

Удаленный с поля в матче РПЛ колумбийский нападающий готов покинуть лигу

Нападающий «Краснодара» Кордоба захотел покинуть РПЛ после удаления с поля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба в беседе с журналистами допустил возможность своего ухода из Российской премьер-лиги. Поводом для таких размышлений стало, по его мнению, нечестное удаление в матче с ЦСКА.

Нападающий покинул поле в компенсированное время первого тайма за опасную игру против защитника армейцев Мойзеса. Несмотря на забитый мяч и ничью его команды (1:1), футболист остался крайне недоволен решением арбитра. Он подчеркнул, что подобные ситуации повторяются с ним регулярно.

Не в первый раз, когда со мной происходит такое: хорошая игра идет, но после этого судья начинает действия против меня или «Краснодара». Однако я горжусь командой, потому что наши футболисты довели матч до ничьей, — заявил Кордоба.

Он добавил, что после таких эпизодов у него возникает желание покинуть чемпионат. 32-летний колумбиец, выступающий за «Краснодар» с 2021 года и являющийся одним из лучших бомбардиров в истории клуба, считает, что подобное отношение неприемлемо.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Краснодар» провели друг с другом 40 матчей. В активе армейцев 16 побед, 13 — на счету «быков», 11 встреч завершились вничью.

нападающий
Краснодар
РПЛ
уход
