Бывший сотрудник СБУ раскрыл, чья кровь была на руках убитого Парубия Экс-сотрудник СБУ Прозоров: руки Парубия были в крови тысяч невинных украинцев

Руки бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия, убитого во Львове, были в крови тысяч невинных жителей Киева, Одессы и Донбасса, такое мнение высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, чьи слова приводит ТАСС. Он назвал Парубия одним из вдохновителей и создателей добровольческих батальонов, заливших кровью Донбасс.

Это человек, на руках которого кровь тысяч невинных граждан. В Киеве, в Одессе, на Донбассе. Он один из вдохновителей и создателей добровольческих батальонов в мае и июне 2014 года, которые залили кровью Донбасс, — сказал Прозоров.

Он добавил, что Парубий командовал в том числе боевиками «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Кроме того, он стоял за обострением ситуации на Майдане в 2014 году.

Парубия застрелили во Львове в субботу, 30 августа. Момент убийства бывшего председателя Верховной рады записали камеры видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, как вслед за политиком идет мужчина с мотоциклетным шлемом на голове. В ролике он поднимает руку, судя по всему, с огнестрельным оружием.