День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 14:02

Появилось видео с моментом убийства экс-председателя Рады Парубия

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Александр Максименко/РИА Новости

Момент убийства бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия во Львове записали камеры видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, как вслед за политиком идет мужчина, одетый в черное, с мотоциклетным шлемом на голове.

Кроме того, в руках у убийцы сумка, похожая на сумку для доставщиков еды. Затем он поднимает руку, судя по всему, с огнестрельным оружием. Спустя несколько секунд злоумышленник убегает.

Парубия убили в Сиховском районе города Львова. Блогер Анатолий Шарий заявил, что в него стреляли восемь раз. Позже стало известно, что предполагаемый убийца был на электровелосипеде. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель бывшего спикера Верховной рады и выразил соболезнования его родным и близким.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя убийство Парубия, заявил, что оно стало частью внутренних разборок на Украине. По его словам, в стране идет конфронтация между президентом Владимиром Зеленским и послом Киева в Лондоне Валерием Залужным. Парламентарий также подчеркнул, что Парубий не был серьезной политической фигурой на Украине.

убийства
Верховная рада
Львов
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Огонь с загоревшегося маяка в Мержаново перекинулся на жилые дома
Организатора смертельного зиплайна арестовали в российском регионе
Генерал раскрыл, что мешает Трампу отправить ЧВК на Украину
За ночь полицейские доставили в отделы 56 новосибирских подростков
Жилой дом вспыхнул на проспекте Мира в Москве
Стало известно, за что в России разыскивали убитого во Львове Парубия
Артемий Лебедев объяснил, как отличить настоящую лабубу от подделки
Во Львове начали спецоперацию после убийства Парубия
Экс-форвард «Локомотива» переходит в «Оренбург» из алжирского клуба
Голый сибиряк-онанист годами терроризирует девушек в лесу
Пенсионерам назвали законный способ зарабатывать без потери льгот
Закрываю самые элегантные груши. С винно-пряным сиропом
Мужчина с кухонным топориком пытался ограбить магазин в Челябинске
В МИД России озвучили причины убийства Парубия
Названы эффективные способы защитить школьника в цифровом пространстве
Во Львове застрелили экс-спикера Рады Парубия: кто и за что его убил
Захарова отправила Мерца к психиатрам после его слов о соцсетях
Появилось видео с моментом убийства экс-председателя Рады Парубия
Следствие озвучило версию гибели пилота при жесткой посадке под Тамбовом
В ЦСКА высказались о выявлении мельдония у игроков
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.