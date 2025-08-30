Момент убийства бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия во Львове записали камеры видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, как вслед за политиком идет мужчина, одетый в черное, с мотоциклетным шлемом на голове.

Кроме того, в руках у убийцы сумка, похожая на сумку для доставщиков еды. Затем он поднимает руку, судя по всему, с огнестрельным оружием. Спустя несколько секунд злоумышленник убегает.

Парубия убили в Сиховском районе города Львова. Блогер Анатолий Шарий заявил, что в него стреляли восемь раз. Позже стало известно, что предполагаемый убийца был на электровелосипеде. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель бывшего спикера Верховной рады и выразил соболезнования его родным и близким.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя убийство Парубия, заявил, что оно стало частью внутренних разборок на Украине. По его словам, в стране идет конфронтация между президентом Владимиром Зеленским и послом Киева в Лондоне Валерием Залужным. Парламентарий также подчеркнул, что Парубий не был серьезной политической фигурой на Украине.