Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна

Хотите приготовить пирог, но по какой-то причине не можете использовать духовку? Не беда! Делимся классическим рецептом шарлотки с яблоками в сковороде на плите.
Ингредиенты
- Яблоки — 2-3 шт.
- Сахар — 120 г
- Мука пшеничная — 80 г
- Яйца куриные (С0) — 3 шт.
- Масло сливочное — 30 г
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
Способ приготовления
Соедините яйца и сахар в глубокой емкости, перемешайте до однородности и появления пузырьков.
Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, вновь перемешайте (лучше всего использовать миксер на малой скорости).
Яблоки промойте, нарежьте дольками, удалив сердцевины.
Сковороду смажьте двумя видами масла. Лучше всего использовать антипригарную сковороду с толстым дном диаметром около 26 см.
Выложите яблоки в сковороду, залейте тестом и жарьте под крышкой 10–15 минут на среднем огне. В процессе проводите лопаткой по бортикам сковороды, чтобы пирог не прилип.
С помощью двух лопаток переверните пирог и готовьте еще 7–10 минут под крышкой.
Шарлотка с яблоками готова!
Ранее мы рассказали, как приготовить шарлотку на сметане.