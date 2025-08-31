День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 09:02

Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна

Яблочная шарлотка Яблочная шарлотка Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить пирог, но по какой-то причине не можете использовать духовку? Не беда! Делимся классическим рецептом шарлотки с яблоками в сковороде на плите.

Ингредиенты

  • Яблоки — 2-3 шт.
  • Сахар — 120 г
  • Мука пшеничная — 80 г
  • Яйца куриные (С0) — 3 шт.
  • Масло сливочное — 30 г
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Способ приготовления

Соедините яйца и сахар в глубокой емкости, перемешайте до однородности и появления пузырьков.

Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, вновь перемешайте (лучше всего использовать миксер на малой скорости).

Яблоки промойте, нарежьте дольками, удалив сердцевины.

Сковороду смажьте двумя видами масла. Лучше всего использовать антипригарную сковороду с толстым дном диаметром около 26 см.

Выложите яблоки в сковороду, залейте тестом и жарьте под крышкой 10–15 минут на среднем огне. В процессе проводите лопаткой по бортикам сковороды, чтобы пирог не прилип.

С помощью двух лопаток переверните пирог и готовьте еще 7–10 минут под крышкой.

Шарлотка с яблоками готова!

Ранее мы рассказали, как приготовить шарлотку на сметане.

выпечка
пироги
рецепт
рецепты
сладости
фрукты
шарлотка
яблоки
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шанхайский дух»: Лукашенко объяснил важную роль ШОС на мировой арене
В Геленджике потушили один из очагов лесного пожара площадью 12 гектаров
Раскрыто число новых случаев лихорадки чикунгунья в Китае
Открытки на День знаний: поздравления с праздником для взрослых и детей
Рецепт домашнего лечо из болгарского перца и кабачков в банке три литра
Появились кадры, как Путина встретили в Китае
В Омской области в ДТП с Nissan и «Нивой» погибла женщина и пострадали трое
Простой рецепт лечо — аппетитной венгерской закуски к мясу
Лукашенко раскрыл, чему Западу стоит поучиться у Си Цзиньпина
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Рецепт огурцов, соленных холодным способом в банке: на вкус как из бочки
Салат «Щетка»: простой и эффективный рецепт для тех, кто хочет похудеть
Простой рецепт лечо из огурцов на зиму
Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту: вкус детства
Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна
Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
«Пытаются откатиться»: штурмовик уличил наемников ВСУ в трусости
Клинит руль, стучит двигатель: самые частые жалобы на поломки в новых Lada
Стало известно о личных брифингах Уиткоффа для Трампа
Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.