Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна

Хотите приготовить пирог, но по какой-то причине не можете использовать духовку? Не беда! Делимся классическим рецептом шарлотки с яблоками в сковороде на плите.

Ингредиенты

Яблоки — 2-3 шт.

Сахар — 120 г

Мука пшеничная — 80 г

Яйца куриные (С0) — 3 шт.

Масло сливочное — 30 г

Масло растительное — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Способ приготовления

Соедините яйца и сахар в глубокой емкости, перемешайте до однородности и появления пузырьков.

Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, вновь перемешайте (лучше всего использовать миксер на малой скорости).

Яблоки промойте, нарежьте дольками, удалив сердцевины.

Сковороду смажьте двумя видами масла. Лучше всего использовать антипригарную сковороду с толстым дном диаметром около 26 см.

Выложите яблоки в сковороду, залейте тестом и жарьте под крышкой 10–15 минут на среднем огне. В процессе проводите лопаткой по бортикам сковороды, чтобы пирог не прилип.

С помощью двух лопаток переверните пирог и готовьте еще 7–10 минут под крышкой.

Шарлотка с яблоками готова!

