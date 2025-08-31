Шарлотка — нежный пышный пирог, который никого не оставит равнодушным. Возвращаем вкус детства и готовим классическую шарлотку по бабушкиному рецепту.

Ингредиенты

Яблоки — 5 шт.

Куриные яйца — 4 шт.

Сахар — 80 г

Мука пшеничная — 200 г

Разрыхлитель — 3 г

Корица молотая — щепотка (по желанию)

Абрикосовый джем — 2 ч. л. для смазывания (по желанию)

Сливочное масло — 10 г для смазывания формы

Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту: вкус детства Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ приготовления

Яблоки промойте и нарежьте. Яйца вбейте в глубокую емкость, всыпьте сахар, перемешивайте до образования небольшой пенки. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, ложкой замешайте тесто для однородности. Смажьте форму для выпечки маслом. Выложите на дно яблоки. Влейте тесто, следите за тем, чтобы оно распределилось равномерно. Выпекайте полчаса при 180 градусах. (Время приготовления может варьироваться в зависимости от особенностей духовки). Дайте пирогу немного остыть и смажьте его поверхность джемом. Классическая шарлотка по бабушкиному рецепту готова!

