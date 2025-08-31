День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 09:04

Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту: вкус детства

Классическая шарлотка по бабушкиному рецепту пошагово Классическая шарлотка по бабушкиному рецепту пошагово Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шарлотка — нежный пышный пирог, который никого не оставит равнодушным. Возвращаем вкус детства и готовим классическую шарлотку по бабушкиному рецепту.

Ингредиенты

  • Яблоки — 5 шт.
  • Куриные яйца — 4 шт.
  • Сахар — 80 г
  • Мука пшеничная — 200 г
  • Разрыхлитель — 3 г
  • Корица молотая — щепотка (по желанию)
  • Абрикосовый джем — 2 ч. л. для смазывания (по желанию)
  • Сливочное масло — 10 г для смазывания формы

Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту: вкус детства Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту: вкус детства Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ приготовления

Яблоки промойте и нарежьте. Яйца вбейте в глубокую емкость, всыпьте сахар, перемешивайте до образования небольшой пенки. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, ложкой замешайте тесто для однородности. Смажьте форму для выпечки маслом. Выложите на дно яблоки. Влейте тесто, следите за тем, чтобы оно распределилось равномерно. Выпекайте полчаса при 180 градусах. (Время приготовления может варьироваться в зависимости от особенностей духовки). Дайте пирогу немного остыть и смажьте его поверхность джемом. Классическая шарлотка по бабушкиному рецепту готова!

Ранее мы поделились рецептом шарлотки на сметане.

варенье
выпечка
пироги
рецепт
рецепты
фрукты
шарлотка
яблоки
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шанхайский дух»: Лукашенко объяснил важную роль ШОС на мировой арене
В Геленджике потушили один из очагов лесного пожара площадью 12 гектаров
Раскрыто число новых случаев лихорадки чикунгунья в Китае
Открытки на День знаний: поздравления с праздником для взрослых и детей
Рецепт домашнего лечо из болгарского перца и кабачков в банке три литра
Появились кадры, как Путина встретили в Китае
В Омской области в ДТП с Nissan и «Нивой» погибла женщина и пострадали трое
Простой рецепт лечо — аппетитной венгерской закуски к мясу
Лукашенко раскрыл, чему Западу стоит поучиться у Си Цзиньпина
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Рецепт огурцов, соленных холодным способом в банке: на вкус как из бочки
Салат «Щетка»: простой и эффективный рецепт для тех, кто хочет похудеть
Простой рецепт лечо из огурцов на зиму
Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту: вкус детства
Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна
Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
«Пытаются откатиться»: штурмовик уличил наемников ВСУ в трусости
Клинит руль, стучит двигатель: самые частые жалобы на поломки в новых Lada
Стало известно о личных брифингах Уиткоффа для Трампа
Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.